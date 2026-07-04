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Roulotte à jeux, Médiathèque d’Eyguières, Eyguières

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque d'Eyguières · Eyguières

Roulotte à jeux, Médiathèque d’Eyguières, Eyguières

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque d'Eyguières
Adresse
4 rue Rabaud St Etienne
Ville
13430 Eyguières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit, sans inscription, 35 personnes simultanément

Roulotte à jeux Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque d’Eyguières Bouches-du-Rhône

gratuit, sans inscription, 35 personnes simultanément

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

La roulotte à jeux par la ludothèque Pile&face, intervient à la médiathèque pour una matinée jeux de socièté pour tous les âges.

Médiathèque d’Eyguières 4 rue Rabaud St Etienne Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 57 94 62 https://mediathequeeyguieres.opac-x.com Ancien moulin à sang, dans le centre village, entrée principale parc des frères Recordier parkings à proximité, accès PMR
Biblis en folie 2026

©commune d’Eyguières, ludothèque pile & face

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