Roulotte à jeux, Médiathèque d’Eyguières, Eyguières

Informations pratiques

Roulotte à jeux Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque d’Eyguières Bouches-du-Rhône

gratuit, sans inscription, 35 personnes simultanément

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

La roulotte à jeux par la ludothèque Pile&face, intervient à la médiathèque pour una matinée jeux de socièté pour tous les âges.

Médiathèque d’Eyguières 4 rue Rabaud St Etienne Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 57 94 62 https://mediathequeeyguieres.opac-x.com Ancien moulin à sang, dans le centre village, entrée principale parc des frères Recordier parkings à proximité, accès PMR

Biblis en folie 2026

©commune d’Eyguières, ludothèque pile & face