Eyguières

Balade en compagnie des petits ânes Far la routo

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Far la routo !

Une balade familiale en compagnie d’ânes bâtés.

Ce parcours, spécialement adapté aux familles, emprunte une portion du futur GR La Routo et met en lumière les vertus du pastoralisme dans les Alpilles.

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

Far la routo !

Une balade familiale en compagnie d’ânes bâtés.

Ce parcours, spécialement adapté aux familles, emprunte une portion du futur GR La Routo et met en lumière les vertus du pastoralisme dans les Alpilles.

Association Chemin Faisan et Les P’tits ânes

Eyguières .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Let’s hit the road!

A family hike in the company of cute animals.

This trail, specially designed for families, follows a section of the future GR La Routo and highlights the benefits of pastoralism in the Alpilles.

L’événement Balade en compagnie des petits ânes Far la routo Eyguières a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles