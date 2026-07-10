Randonnée nature L’appel de la roche Eyguières
samedi 5 décembre 2026 · Eyguières
Informations pratiques
Eyguières
Randonnée nature L’appel de la roche
Samedi 5 décembre 2026 de 9h à 13h.
Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05 13:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Randonnée nature ❁ Gratuit
L’appel de la roche
Une boucle plutôt sportive autour des Opies, où la garrigue rencontre des paysages plus minéraux. Bons marcheurs.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Eyguières
Randonnée nature ❁ Gratuit
L’appel de la roche
Une boucle plutôt sportive autour des Opies, où la garrigue rencontre des paysages plus minéraux. Bons marcheurs.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Eyguières .
Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature Hike? Free
The Call of the Rock
A fairly challenging loop around Les Opies, where the garrigue meets more rocky landscapes. For experienced hikers.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Eyguières
L’événement Randonnée nature L’appel de la roche Eyguières a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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