Informations pratiques

Eyguières

Randonnée nature L’appel de la roche

Samedi 5 décembre 2026 de 9h à 13h.

Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-05 13:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Randonnée nature ❁ Gratuit

L’appel de la roche

Une boucle plutôt sportive autour des Opies, où la garrigue rencontre des paysages plus minéraux. Bons marcheurs.

Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles

Eyguières

Randonnée nature ❁ Gratuit

L’appel de la roche

Une boucle plutôt sportive autour des Opies, où la garrigue rencontre des paysages plus minéraux. Bons marcheurs.

Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles

Eyguières .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature Hike? Free

The Call of the Rock

A fairly challenging loop around Les Opies, where the garrigue meets more rocky landscapes. For experienced hikers.

Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles

Eyguières

L’événement Randonnée nature L’appel de la roche Eyguières a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles