L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier Route d’Aureille Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier

Dimanche 30 août 2026. Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Journée entre produits du terroir et relaxation au Domaine Jolibois.

Le 30 août, le Domaine Jòlibois s’associe à la Maison Favier, restaurant de Saint-Rémy-de-Provence reconnu pour sa cuisine de saison, le temps d’une journée hors du temps.

Entre les oliviers, le corps se libère. À table, les produits de saison signés Maison Favier rencontrent les huiles du domaine. Et l’après-midi révèle les secrets d’une huile d’olive d’exception, de l’arbre au flacon.

Une échappée confidentielle, à vivre en petit comité.



Programme



10h30 — Cours de yoga

12h00 — Brunch healthy, signé Maison Favier

14h00 — Atelier sur les bienfaits de l’huile d’olive, par le Domaine Jòlibois



Sur réservation uniquement places limitées .

Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A day of local specialties and relaxation at Domaine Jolibois.

L’événement L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier Eyguières a été mis à jour le 2026-07-31 par Provence Tourisme