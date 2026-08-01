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AGENDA · Eyguières

L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier Route d’Aureille Eyguières

dimanche 30 août 2026 · Route d'Aureille · Eyguières

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Route d'Aureille
Adresse
Domaine Jòlibois
Ville
13430 Eyguières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
80 80 80

Eyguières

L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier

Dimanche 30 août 2026. Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Journée entre produits du terroir et relaxation au Domaine Jolibois.
Le 30 août, le Domaine Jòlibois s’associe à la Maison Favier, restaurant de Saint-Rémy-de-Provence reconnu pour sa cuisine de saison, le temps d’une journée hors du temps.
Entre les oliviers, le corps se libère. À table, les produits de saison signés Maison Favier rencontrent les huiles du domaine. Et l’après-midi révèle les secrets d’une huile d’olive d’exception, de l’arbre au flacon.
Une échappée confidentielle, à vivre en petit comité.

Programme

10h30 — Cours de yoga
12h00 — Brunch healthy, signé Maison Favier
14h00 — Atelier sur les bienfaits de l’huile d’olive, par le Domaine Jòlibois

Sur réservation uniquement places limitées   .

Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A day of local specialties and relaxation at Domaine Jolibois.

L’événement L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier Eyguières a été mis à jour le 2026-07-31 par Provence Tourisme

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