L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier Route d’Aureille Eyguières
dimanche 30 août 2026 · Route d'Aureille · Eyguières
Informations pratiques
Eyguières
L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier
Dimanche 30 août 2026. Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Journée entre produits du terroir et relaxation au Domaine Jolibois.
Le 30 août, le Domaine Jòlibois s’associe à la Maison Favier, restaurant de Saint-Rémy-de-Provence reconnu pour sa cuisine de saison, le temps d’une journée hors du temps.
Entre les oliviers, le corps se libère. À table, les produits de saison signés Maison Favier rencontrent les huiles du domaine. Et l’après-midi révèle les secrets d’une huile d’olive d’exception, de l’arbre au flacon.
Une échappée confidentielle, à vivre en petit comité.
Programme
10h30 — Cours de yoga
12h00 — Brunch healthy, signé Maison Favier
14h00 — Atelier sur les bienfaits de l’huile d’olive, par le Domaine Jòlibois
Sur réservation uniquement places limitées .
Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A day of local specialties and relaxation at Domaine Jolibois.
L’événement L’Échappée Confidentielle : Domaine Jolibois x Maison Favier Eyguières a été mis à jour le 2026-07-31 par Provence Tourisme
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