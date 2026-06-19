Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) Rennes Vendredi 17 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

participation libre. Inscription conseillée

La MCE vous invite pour une balade découverte de la nature aux prairies St-Martin. Animation gratuite ouverte à toutes et tous.

Dans le cadre d’un été à Rennes, la Maison de la Consommation et de l’Environnement vous propose une balade découverte de la nature des prairies St Martin. Cette balade vous fera (re)découvrir la nature ordinaire et tout particulièrement les « petites bêtes ». La balade devrait durer une heure à une heure trente et est ouverte à toutes et tous. Rendez-vous sur place, rue de la Motte Brûlon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T12:00:00.000+02:00

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Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) 22 rue motte Brulon Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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