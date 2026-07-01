Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin, Parking de la Motte Brûlon (coulée verte), Rennes

Informations pratiques

Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin Vendredi 17 juillet, 10h00 Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) Ille-et-Vilaine

participation libre. Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Dans le cadre d’un été à Rennes, la Maison de la Consommation et de l’Environnement vous propose une balade découverte de la nature des prairies St Martin. Cette balade vous fera (re)découvrir la nature ordinaire et tout particulièrement les « petites bêtes ». La balade devrait durer une heure à une heure trente et est ouverte à toutes et tous. Rendez-vous sur place, rue de la Motte Brûlon.

Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) 22 rue motte Brulon Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

La MCE vous invite pour une balade découverte de la nature aux prairies St-Martin. Animation gratuite ouverte à toutes et tous.

MCE