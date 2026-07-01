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Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin, Parking de la Motte Brûlon (coulée verte), Rennes

vendredi 17 juillet 2026 · Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) · Rennes

Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin, Parking de la Motte Brûlon (coulée verte), Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Parking de la Motte Brûlon (coulée verte)
Adresse
22 rue motte Brulon
Ville
35704 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
participation libre. Inscription conseillée

Balade découverte des petites bêtes des prairies Saint-Martin Vendredi 17 juillet, 10h00 Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) Ille-et-Vilaine

participation libre. Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Dans le cadre d’un été à Rennes, la Maison de la Consommation et de l’Environnement vous propose une balade découverte de la nature des prairies St Martin. Cette balade vous fera (re)découvrir la nature ordinaire et tout particulièrement les « petites bêtes ». La balade devrait durer une heure à une heure trente et est ouverte à toutes et tous. Rendez-vous sur place, rue de la Motte Brûlon.

Parking de la Motte Brûlon (coulée verte) 22 rue motte Brulon Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
La MCE vous invite pour une balade découverte de la nature aux prairies St-Martin. Animation gratuite ouverte à toutes et tous.

MCE

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