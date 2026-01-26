Balade découverte des plantes comestibles sauvages et médicinales Sainte-Menehould
Office de tourisme Sainte-Menehould Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
2026-05-23
Tout public
Explorez les secrets des plantes sauvages médicinales, comestibles, dépolluantes et bien plus encore, lors d’une balade guidée avec Solène de Maïenthème.
Une immersion dans l’univers fascinant de la nature ! pour terminer la journée, fabrication de tisanes .
Rdv à l’Office de tourisme départ à partir de 6 personnes. .
Office de tourisme Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
