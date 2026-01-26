Balade découverte des plantes comestibles sauvages et médicinales Sainte-Menehould

Balade découverte des plantes comestibles sauvages et médicinales

Office de tourisme Sainte-Menehould Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

2026-05-23

Explorez les secrets des plantes sauvages médicinales, comestibles, dépolluantes et bien plus encore, lors d’une balade guidée avec Solène de Maïenthème.

Une immersion dans l’univers fascinant de la nature ! pour terminer la journée, fabrication de tisanes .

Rdv à l’Office de tourisme départ à partir de 6 personnes. .

Office de tourisme Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

