Nuit des musées Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Tout public

A l’occasion de la nuit des musées, plongez dans une ambiance intime et envoûtante. Vous serez guidés par des anecdotes inédites sur les oeuvres et découvrirez des pièces jamais exposées jusqu’ici. Une expérience unique vous attend, à ne pas manquer ! .

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

