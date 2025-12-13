Balade découverte des plantes médicinales, cueillette et remède naturel Montboucher-sur-Jabron

Balade découverte des plantes médicinales, cueillette et remède naturel

Balade à Alba-la-Romaine Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

2026-06-06

Apprenez à reconnaître les plantes sauvages et médicinales, les cueillir et les transformer en remède naturel.

Thème du jour huile de macération de fleurs

Balade à Alba-la-Romaine Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 14 15 mjc.montboucher@gmail.com

English :

Learn to recognize wild and medicinal plants, pick them and transform them into natural remedies.

Today’s theme: flower maceration oil

