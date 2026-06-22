Informations pratiques

Gros-Chastang

Balade découverte Du bon usage des plantes sauvages

Gros-Chastang Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez les secrets culinaires et thérapeutiques de la flore locale lors d’une promenade facile au Parc de la Bitarelle, animée par Benjamin Potel (BP3V), en partenariat avec LDDVEB et Gros-Chastang. Réservation indispensable.

Matériel pédagogique fourni par l’animateur. Durée environ 2h. Tarifs 7 €/ adulte, 4 € de 6 à 18 ans, gratuit de 6 ans. .

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte Du bon usage des plantes sauvages

L’événement Balade découverte Du bon usage des plantes sauvages Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes