Balade-découverte : gros plan sur les détails du patrimoine bâti aultois, Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue, Ault

Informations pratiques

Balade-découverte : gros plan sur les détails du patrimoine bâti aultois Dimanche 20 septembre, 15h00 Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue Somme

Limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ault offre une collection d’architectures : maisons de pêcheurs, fermes, maisons de bourg, anciens hôtels, bâtiments de la reconstruction, villas balnéaires du 19ème et 20ème siècle dont les ornements offrent une grande diversité, en particulier dans le quartier d’Onival .

L’objectif de cette balade est de prendre conscience des différents types d’architecture de la ville. Les observations de détails et les questionnements qui en découlent permettront d’aborder les manières de mettre en valeur ce patrimoine particulier.

Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue 2 Grande Rue, 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France

Ault offre une collection d’architectures : maisons de pêcheurs, fermes, maisons de bourg, anciens hôtels, bâtiments de la reconstruction, villas balnéaires du 19ème et 20ème siècle dont les offrent …

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