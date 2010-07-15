Informations pratiques

Lajoux

Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus

Lajoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet à 10h

Dans le cadre de notre programme Horizon 2 , autour des enjeux de l’eau en contexte de changement climatique, nous vous emmenons découvrir d’anciens puits et citernes en pierre parfois perdues ou abandonnées ??

Chercherons à comprendre l’importance de la récupération de l’eau de pluie dans le passé et comment nous pouvons nous en inspirer de nos jours ?

Une véritable aventure à travers des paysages de carte postale en ce début d’été ! ?? Prévoir eau et vêtements adaptés. Déplacement en voiture (covoiturage) jusqu’au départ pour une balade de 5 km environ ??

? Réservez votre place auprès du CPIE du Haut-Jura

> Par mail t.glandut@cpie-haut-jura.org

> Ou par téléphone (CPIE du Haut-Jura) 03 84 42 85 96 .

Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus

L’événement Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus Lajoux a été mis à jour le 2026-07-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)