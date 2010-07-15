Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus Lajoux
mercredi 15 juillet 2026 · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus
Lajoux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 juillet à 10h
Dans le cadre de notre programme Horizon 2 , autour des enjeux de l’eau en contexte de changement climatique, nous vous emmenons découvrir d’anciens puits et citernes en pierre parfois perdues ou abandonnées ??
Chercherons à comprendre l’importance de la récupération de l’eau de pluie dans le passé et comment nous pouvons nous en inspirer de nos jours ?
Une véritable aventure à travers des paysages de carte postale en ce début d’été ! ?? Prévoir eau et vêtements adaptés. Déplacement en voiture (covoiturage) jusqu’au départ pour une balade de 5 km environ ??
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> Par mail t.glandut@cpie-haut-jura.org
> Ou par téléphone (CPIE du Haut-Jura) 03 84 42 85 96 .
Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org
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English : Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus
L’événement Balade découverte Patrimoine caché de Lajoux Puits et Citernes perdus Lajoux a été mis à jour le 2026-07-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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