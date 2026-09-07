Balade découverte « Saint-Aignan hier et aujourd’hui », église de Saint-Aignan, Saint-Aignan-Grandlieu
dimanche 20 septembre 2026 · église de Saint-Aignan · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Balade découverte « Saint-Aignan hier et aujourd’hui » Dimanche 20 septembre, 16h00 église de Saint-Aignan Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Et si vous remontiez le temps le temps d’une balade ?
Accompagnés par les membres du Groupe Histoire, parcourez le centre-bourg à la découverte de cartes postales anciennes. Comparez les paysages d’hier et d’aujourd’hui, retrouvez les mêmes points de vue avec votre téléphone et laissez-vous surprendre par l’évolution du village au fil des années. Une promenade conviviale, ponctuée d’histoires et d’anecdotes, pour redécouvrir Saint-Aignan sous un nouveau regard.
Départ devant l’église.
église de Saint-Aignan 3 rue des frères rousseau Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/ »}]
Et si vous remontiez le temps le temps d’une balade ?
© mairie
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