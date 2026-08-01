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AGENDA · Saint-Ilpize

Balade découverte Vins et Volcans Saint-Ilpize

dimanche 9 août 2026 · Saint-Ilpize

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
le bourg
Ville
43380 Saint-Ilpize
Département
Haute-Loire
Tarif
18 18 18

Saint-Ilpize

Balade découverte Vins et Volcans

le bourg Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Balade découverte géologique et œnologique par le géologue Volcanologue Pierre Lavina, entre Saint-Ilpize (le volcan) et Auzat (vignobles et chais).
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le bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74 

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English :

A geological and wine-tasting tour led by geologist and volcanologist Pierre Lavina, between Saint-Ilpize (the volcano) and Auzat (vineyards and wineries).

L’événement Balade découverte Vins et Volcans Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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