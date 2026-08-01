Informations pratiques

Saint-Ilpize

Balade découverte Vins et Volcans

le bourg Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Balade découverte géologique et œnologique par le géologue Volcanologue Pierre Lavina, entre Saint-Ilpize (le volcan) et Auzat (vignobles et chais).

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le bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74

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English :

A geological and wine-tasting tour led by geologist and volcanologist Pierre Lavina, between Saint-Ilpize (the volcano) and Auzat (vineyards and wineries).

L’événement Balade découverte Vins et Volcans Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne