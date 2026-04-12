Sancerre

Balade-dégustation It’s Wine Time dans les vignes

Sancerre Cher

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01 2026-08-22

It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.

Cet été, en juillet et août, les appellations de Sancerre, Pouilly-Fumé et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustations chaque semaine à 18h30.

Les samedis It’s Wine Time dans les vignes avec l’appellation Sancerre

Accompagnés par les vignerons, vous traverserez les coteaux de vignes avec une vue époustouflante sur le vignoble et les villages environnants, tout en découvrant les spécificités de l’appellation Sancerre.

Chaque date proposée sera sur un domaine différent.

Plus d’informations lors de votre réservation. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 contact@sancerreaop.fr

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English :

It’s Wine Time, unusual tastings every week this summer.

This summer, from mid-June to mid-September, the Sancerre, Pouilly and Coteaux du Giennois appellations are joining forces to offer you three tasting tours every week at 6.30pm.

L’événement Balade-dégustation It’s Wine Time dans les vignes Sancerre a été mis à jour le 2026-04-12 par BERRY