Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu patrimonial Sancerre
Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu patrimonial Sancerre vendredi 17 juillet 2026.
Sancerre
Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu patrimonial
6 Rue Porte César Sancerre Cher
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28
It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.
Cet été, en juillet et août, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustations chaque semaine à 18h30.
It’s Wine Time Patrimoine
Découvrez le Château de Buranlure suivie d’une dégustation des vins de l’appellation Sancerre.
Un moment unique entre patrimoine et plaisir des sens. .
6 Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 contact@sancerreaop.fr
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English :
It’s Wine Time, unusual tastings every week this summer
This summer, from mid-June to mid-September, the Sancerre, Pouilly and Coteaux du Giennois appellations are joining forces to offer you three tasting tours every week at 6.30pm.
L’événement Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu patrimonial Sancerre a été mis à jour le 2026-04-12 par BERRY
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