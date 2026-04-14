Pouzauges

Balade Déjantée

Bois de la Folie Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Balade Déjantée revient à Pouzauges !

Tous les deux ans, les deux troupes de théâtre amateur de Pouzauges unissent leur imagination pour proposer un spectacle original et participatif la Balade Déjantée.

Cette nouvelle édition prendra place au Bois de la Folie, pour une promenade théâtrale aussi drôle qu’insolite. Une chose est sûre l’univers sera complètement déjanté ! Entre légendes réelles ou imaginaires de la forêt de Pouzauges, créatures mystérieuses, monstres farfelus et quelques clins d’œil à l’écologie, le public sera embarqué dans une aventure pleine de surprises.

Une expérience familiale et festive à ne pas manquer ! .

Bois de la Folie Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire contact.oeufauriz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Balade Déjantée returns to Pouzauges!

L’événement Balade Déjantée Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges