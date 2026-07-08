Balade des petiots Centre Social Val’Mauges Le Marillais Mauges-sur-Loire
mercredi 8 juillet 2026 · Le Marillais · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Balade des petiots Centre Social Val’Mauges
Le Marillais 130 Rue Girard Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Explorez les paysages du Marillais à pied avant de découvrir la chèvrerie du Gaec Pradenne Mae.
Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, organise une matinée de découverte ouverte à tous. Cet événement permet de combiner une marche locale et la visite d’une exploitation locale, avec la possibilité d’acheter des fromages directement sur place.
Deux options s’offrent aux participants pour cette matinée
Option 1 (10h-12h30) Balade pédestre pour admirer les paysages locaux suivie de la visite de la ferme. Le rendez-vous est fixé sur la place de l’église.
Option 2 (11h-12h) Visite de la chèvrerie uniquement. Le rendez-vous se fait directement au Gaec.
Le parcours de randonnée fait 3 kilomètres aller-retour et n’est pas accessible aux poussettes.
Possibilité de pique-niquer sur place à l’issue de la matinée.
Prévoyez de bonnes chaussures et une gourde.
Participation sur inscription. .
Le Marillais 130 Rue Girard Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr
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English :
Explore the Marillais countryside on foot before visiting the GAEC Pradenne Mae goat farm.
L’événement Balade des petiots Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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