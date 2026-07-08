Exposition Archipels à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Exposition Archipels à la Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Pour cette nouvelle saison culturelle, la Maison Julien Gracq met à l’honneur des oeuvres du collectionneur nantais, Alain Le Provost, au sein de l’exposition Archipels

Du 08 avril au 30 août 2026, la Maison Julien Gracq vous propose de découvrir sa nouvelle exposition Archipels .

Constituée d’une sélection d’oeuvres du collectionneur nantais, Alain Le Provost, cette exposition les dévoile à travers le prisme de la littérature, de l’espace du livre, en écho à l’univers de Julien Gracq.

Au travers d’approches conceptuelles, poétiques visant parfois l’immatériel, les oeuvres de l’exposition Archipels gravitent autour des notions d’effacement, de transformation, d’expériences de la limite, et ouvrent à de nouveaux regards.

Les artistes exposés sont les suivants Jérémie Bennequin, Olivier Debré, Fred Deux, Damien Dion, Marcel Duchamp, Sharka Hyland, Francis Picabia, Claude Rutault, Élisabeth Tonnard, Christophe Viart, Emmanuelle Villard.

Visite guidée les vendredis de 10h à 11h pendant les vacances scolaires

Visite guidée pour les groupes à partir de 10 sur d’autres créneaux .

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

For the new cultural season, the Maison Julien Gracq is showcasing works by Nantes-based collector Alain Le Provost in the Archipels exhibition

L’événement Exposition Archipels à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges