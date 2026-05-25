Bach

Balade des Temps Géologiques

Phosphatières du Cloup d’Aural Bach Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

L’association Villages des Arts en partenariat avec les Phosphatières du Cloup d’Aural organise une exposition du 1er juin au 30 septembre 2026 dans l’enceinte du site des Phosphatières situé à Bach

L’association Villages des Arts en partenariat avec les Phosphatières du Cloup d’Aural organise une exposition du 1er juin au 30 septembre 2026 dans l’enceinte du site des Phosphatières situé à Bach.

Cette exposition regroupe une trentaine de créateurs sur le thème de la Bête des Phosphatières .

Les Phosphatières du Cloup d’Aural sont d’anciennes mines de la fin du 19ème siècle. L’exploitation a permis la découverte de fossiles qui racontent l’histoire de l’évolution de la faune, des paysages et du climat de la région sur près de 30 millions d’années.

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Phosphatières du Cloup d’Aural Bach 46230 Lot Occitanie

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English :

The Villages des Arts association, in partnership with the Phosphatières du Cloup d?Aural, is organizing an exhibition from June 1 to September 30, 2026 at the Phosphatières site in Bach, France

L’événement Balade des Temps Géologiques Bach a été mis à jour le 2026-05-25 par Pnr des Causses du Quercy