Balade des Temps Géologiques Bach
Balade des Temps Géologiques Bach lundi 1 juin 2026.
Bach
Balade des Temps Géologiques
Phosphatières du Cloup d’Aural Bach Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-01
L’association Villages des Arts en partenariat avec les Phosphatières du Cloup d’Aural organise une exposition du 1er juin au 30 septembre 2026 dans l’enceinte du site des Phosphatières situé à Bach
L’association Villages des Arts en partenariat avec les Phosphatières du Cloup d’Aural organise une exposition du 1er juin au 30 septembre 2026 dans l’enceinte du site des Phosphatières situé à Bach.
Cette exposition regroupe une trentaine de créateurs sur le thème de la Bête des Phosphatières .
Les Phosphatières du Cloup d’Aural sont d’anciennes mines de la fin du 19ème siècle. L’exploitation a permis la découverte de fossiles qui racontent l’histoire de l’évolution de la faune, des paysages et du climat de la région sur près de 30 millions d’années.
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Phosphatières du Cloup d’Aural Bach 46230 Lot Occitanie
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English :
The Villages des Arts association, in partnership with the Phosphatières du Cloup d?Aural, is organizing an exhibition from June 1 to September 30, 2026 at the Phosphatières site in Bach, France
L’événement Balade des Temps Géologiques Bach a été mis à jour le 2026-05-25 par Pnr des Causses du Quercy
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