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Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

mercredi 12 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés » Mercredi 12 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Marchez dans les pas de Lydie à la découverte des quartiers Chêne-des-Anglais et Bout-des-Pavés ! Laissez-vous conter l’histoire de la cité d’urgence dite de l’abbé Pierre, du lotissement des policiers jusqu’à la construction des cités des années 1970. Au cœur de l’été, profitez d’une bouffée d’air au parc de l’Amande, le poumon vert du quartier, et découvrez les aménagements en cours dans ce secteur en pleine transformation. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des Hérons
Jauge limitée
Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)
Durée estimée : 2h pour 2,5 km

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Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole

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