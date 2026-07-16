Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés » Mercredi 12 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Marchez dans les pas de Lydie à la découverte des quartiers Chêne-des-Anglais et Bout-des-Pavés ! Laissez-vous conter l’histoire de la cité d’urgence dite de l’abbé Pierre, du lotissement des policiers jusqu’à la construction des cités des années 1970. Au cœur de l’été, profitez d’une bouffée d’air au parc de l’Amande, le poumon vert du quartier, et découvrez les aménagements en cours dans ce secteur en pleine transformation. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des Hérons

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h pour 2,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-du-chene-des-anglais-et-au-bout-des-paves »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole