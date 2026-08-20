Balade du Goût 2026, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75), Paris

Informations pratiques

Balade du Goût 2026 17 et 18 octobre Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T09:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

La Balade du Goût : le grand rendez-vous fermier d’Île-de-France !

Pendant deux jours, plus de 75 producteurs et artisans franciliens vous ouvriront les portes de leurs fermes et ateliers pour vous faire découvrir les secrets de fabrication des produits de notre région.

Au programme :

Visites, démonstrations, dégustations, échanges passionnants et rencontres avec celles et ceux qui font vivre les savoir-faire franciliens.

Une belle occasion de consommer local, de partager un moment convivial en famille ou entre amis, et de partir à la découverte des richesses de l’Île-de-France.

Choisissez les fermes ou ateliers que vous voulez visiter ; tracez votre parcours : à pied, en vélo ou en voiture et prenez la route pour venir goûter les produits fermiers de la région et discuter avec les producteurs fermiers !

Pour en savoir plus, consultez le site internet de l’événement : https://www.balade-du-gout.fr

Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75) 19, Rue d’Anjou – 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://idf.chambre-agriculture.fr/ [{« link »: « https://www.balade-du-gout.fr »}]

La 29ème édition de la Balade du Goût® se déroulera les 17 et 18 octobre 2026 sur l’ensemble du territoire francilien.

Chambre d’agriculture de région Ile-de-France