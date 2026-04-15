Balade : du jardin de Ferrières au Tétrodon, Place des Aires, Martigues
Balade : du jardin de Ferrières au Tétrodon, Place des Aires, Martigues samedi 6 juin 2026.
Balade : du jardin de Ferrières au Tétrodon Samedi 6 juin, 09h30 Place des Aires Bouches-du-Rhône
Chemin accidenté, difficilement accessible aux PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Place des Aires, jardin de Ferrières, parc de la Rode, site archéologique de Tholon ou encore le Tétrodon, ce parcours pédestre commenté sera l’occasion d’évoquer les aménagements paysagers, l’histoire et le patrimoine de la côte de l’étang de Berre.
Tout public, sur réservation.
Le chemin étant accidenté sur certaines portions du parcours, la visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
Place des Aires Place des Aires Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]
Place des Aires, jardin de Ferrières, parc de la Rode, site archéologique de Tholon ou encore le Tétrodon, ce parcours pédestre commenté sera l’occasion d’évoquer les aménagements paysagers, et le de…
©Service AHAA – Ville de Martigues
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