Balade en antiquité Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Balade archéologique centrée sur la ville antique de Nantes, ancienne Condevicnum, et son enceinte du IVe siècle de notre ère. Plongez dans le centre-ville romain et venez découvrir les indices du passé antique de la cité. Visite proposée par Camille Robert et Emmanuel Weisskopf du pôle de Recherches archéologiques de Nantes Métropole.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-en-antiquite-1



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