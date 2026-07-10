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Balade en antiquité Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

mardi 25 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade en antiquité Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Balade archéologique centrée sur la ville antique de Nantes, ancienne Condevicnum, et son enceinte du IVe siècle de notre ère. Plongez dans le centre-ville romain et venez découvrir les indices du passé antique de la cité. Visite proposée par Camille Robert et Emmanuel Weisskopf du pôle de Recherches archéologiques de Nantes Métropole.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-en-antiquite-1


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