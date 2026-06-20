Balade en calèche Couësboux Couësboux Sérent
samedi 18 juillet 2026 · Couësboux · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Balade en calèche Couësboux
Couësboux Chapelle Saint-Symphorien Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-03 2026-08-23
Cet été les balades en calèche seront proposées avec deux créneaux par date. Vous aurez l’opportunité de découvrir le patrimoine bâti et naturel.
Au départ de la chapelle St Symphorien de Couësboux.
Sur inscription auprès du service animation de la mairie de Sérent ou auprès de l’agent d’accueil de la piscine. Gratuit.
Ouvert et accessible à tous. .
Couësboux Chapelle Saint-Symphorien Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 91 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade en calèche Couësboux Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Sérent (Morbihan)
- Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Tourbière de Sérent Sérent 10 juillet 2026
- Trail La Sérentaise rue de la Résistance Sérent 12 juillet 2026
- Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Tréviet Sérent 13 juillet 2026
- Feu d’artifice à Sérent rue du 3 août 1944 Sérent 13 juillet 2026