Balade en calèche Couësboux Couësboux Sérent

Informations pratiques

Sérent

Balade en calèche Couësboux

Couësboux Chapelle Saint-Symphorien Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-03 2026-08-23

Cet été les balades en calèche seront proposées avec deux créneaux par date. Vous aurez l’opportunité de découvrir le patrimoine bâti et naturel.

Au départ de la chapelle St Symphorien de Couësboux.

Sur inscription auprès du service animation de la mairie de Sérent ou auprès de l’agent d’accueil de la piscine. Gratuit.

Ouvert et accessible à tous. .

Couësboux Chapelle Saint-Symphorien Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 91 36

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English :

L’événement Balade en calèche Couësboux Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande