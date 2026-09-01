Conférences Sérent et son histoire Le Petit Théâtre Sérent

Informations pratiques

Sérent

Conférences Sérent et son histoire

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-21 2026-11-25

Cycle de conférences présenté par François Ars.

Comment la commune s’est-elle construite au fil des siècles ? Quels événements ont marqué son développement et façonné son identité ?

À travers un cycle de trois conférences, François Ars, docteur en histoire contemporaine, vous propose de remonter le temps pour retracer les grandes étapes de l’évolution de la commune. Des rendez-vous riches en découverte !

Gratuit, entrée libre. .

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55

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English :

L’événement Conférences Sérent et son histoire Sérent a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande