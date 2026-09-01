Conférences Sérent et son histoire Le Petit Théâtre Sérent
mercredi 23 septembre 2026 · Le Petit Théâtre · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Conférences Sérent et son histoire
Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-21 2026-11-25
Cycle de conférences présenté par François Ars.
Comment la commune s’est-elle construite au fil des siècles ? Quels événements ont marqué son développement et façonné son identité ?
À travers un cycle de trois conférences, François Ars, docteur en histoire contemporaine, vous propose de remonter le temps pour retracer les grandes étapes de l’évolution de la commune. Des rendez-vous riches en découverte !
Gratuit, entrée libre. .
Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55
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English :
L’événement Conférences Sérent et son histoire Sérent a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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