Temps fort don d’organes Le Petit Théâtre Sérent

Informations pratiques

Sérent

Temps fort don d’organes

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Évènement Temps fort don d’organes

Le temps d’une soirée, libérons la parole autour du don d’organes !

Au programme la projection du film documentaire “Passeurs de vies” qui met en lumière les familles de donneurs tout en interrogeant sur le sens du don.

Un échange en présence de soignants, de donneurs et de receveurs suivra pour mieux comprendre les enjeux du don d’organes.

Huit français sur dix sont favorables au don d’organes si vous l’êtes aussi, dites le à vos proches !

Dès 12 ans, entrée libre, gratuit. .

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Temps fort don d’organes Sérent a été mis à jour le 2026-08-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande