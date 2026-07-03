Spectacle Les carottes sont cuites Petit Théâtre Sérent

Informations pratiques

Sérent

Spectacle Les carottes sont cuites

Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Spectacle jeune public Les carottes sont cuites Compagnie Fleuve sans rive(s)

La compagnie Fleuve sans rive(s) vous propose un spectacle musical et visuel tiré d’une trilogie littéraire et potagère ! L’occasion de (re)découvrir les personnages tirés des livres Les carottes sont cuites , La fin des haricots et La cerise sur la gâteau qui composent le spectacle. Les incontournables Jean-Marcel, Bruce le lapin, ou encore Gisèle la passionnée de haricots verts, prendront vie sur scène dans un monde ultracoloré. Musique et dessin en live viendront enrichir cette histoire où humour, humanité, entraide et convivialité s’entremêlent.

Une vente/dédicace des livres sera organisée à la fin du spectacle.

A partir de 4 ans.

5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants. .

Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82

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L’événement Spectacle Les carottes sont cuites Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande