Spectacle Les carottes sont cuites Petit Théâtre Sérent
samedi 26 septembre 2026 · Petit Théâtre · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Spectacle Les carottes sont cuites
Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Spectacle jeune public Les carottes sont cuites Compagnie Fleuve sans rive(s)
La compagnie Fleuve sans rive(s) vous propose un spectacle musical et visuel tiré d’une trilogie littéraire et potagère ! L’occasion de (re)découvrir les personnages tirés des livres Les carottes sont cuites , La fin des haricots et La cerise sur la gâteau qui composent le spectacle. Les incontournables Jean-Marcel, Bruce le lapin, ou encore Gisèle la passionnée de haricots verts, prendront vie sur scène dans un monde ultracoloré. Musique et dessin en live viendront enrichir cette histoire où humour, humanité, entraide et convivialité s’entremêlent.
Une vente/dédicace des livres sera organisée à la fin du spectacle.
A partir de 4 ans.
5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants. .
Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Les carottes sont cuites Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Sérent (Morbihan)
- Balades nature A la découverte de la Tourbière Tourbière de Sérent Sérent 10 juillet 2026
- Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Tourbière de Sérent Sérent 10 juillet 2026
- Trail La Sérentaise rue de la Résistance Sérent 12 juillet 2026
- Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Tréviet Sérent 13 juillet 2026
- Feu d’artifice à Sérent rue du 3 août 1944 Sérent 13 juillet 2026