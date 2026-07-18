Ciné-auberge Le Petit Théâtre Sérent

Informations pratiques

Sérent

Ciné-auberge

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 septembre, à partir de 19h.

Ciné-Auberge Les Passeurs d’images et de sons En avant-première du Festival Les rives du doc

Maison de la commune / Petit Théâtre

Les Passeurs d’images et de sons vous invite à leur ciné-auberge de la fin de l’été une soirée conviviale entre pique-nique partagé et projection documentaire.

19H00 Pique-nique partagé

Sur l’herbe ou sur table, venez partager votre pique-nique dans le Jardin de la Maison de la Commune, buvette sur place.

21H00 Projection documentaire au Petit Théâtre

La bande des français, un film de Aurélie Charon et Amélie Bonnin (52 minutes)

Quatre jeunes français se réunissent au centre du pays pour parler du cœur du problème a-t-on besoin de se ressembler pour partager un pays ? Martin s’appelle Martin France. Lui n’a jamais eu à prouver qu’il faisait partie de ce pays. Sophia est arrivée à 7 ans d’Algérie sa famille a fui le terrorisme, elle a tout de suite décidé que ce serait son pays. Amir depuis Gaza a rêvé de la France avant d’arriver à Paris à 23 ans. Heddy a grandi dans les quartiers Nord de Marseille et lutte contre les préjugés. Un très beau film sur la jeunesse et la citoyenneté. .

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 99 93 01 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-auberge Sérent a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande