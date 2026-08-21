Informations pratiques

Sérent

Journées Européennes du Patrimoine à Sérent

Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le programme de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine à Sérent !

Samedi 19 septembre 2026

10h30 Heure du conte lecture à voix haute.

Le rendez-vous lecture de l’Escale Culturelle se déplace hors les murs ! L’occasion de découvrir la chapelle tout en profitant d’une lecture.

Chapelle Saint-Barnabé, Les Trégouëts. Dès 3 ans.

10h30 Rencontre et exposition autour du patrimoine sérentais

Les bénévoles du groupe patrimoine vous accueillent pour échanger sur leurs travaux autour du patrimoine de la commune.

Escale Culturelle. Tout public.

11h30 Atelier chant participatif avec Sérent’Chantez

Envie de vous essayer au chant dans un cadre magnifique ? Venez participer à l’atelier participatif animée par les choristes de Sérent’Chantez !

Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Bréhélan. Tout public

10h30-12h30 / 14h30-17h Jeux de société une sélection spéciale “patrimoine”

La ludothèque vous propose de voir le patrimoine sous un angle ludique une autre façon de découvrir et d’en apprendre plus sur cette thématique !

Escale Culturelle. Tout public.

14h30 Atelier croquis à l’aquarelle

Croquer le paysage sérentais animée par Hélène Trégou débutant ou confirmé, venez profiter de la beauté des lieux et de la présence de l’artiste pour un moment de partage artistique.

Chapelle Sainte-Suzanne, Tréviet. Tout public, sur réservation culture@serent.bzh / 02 97 75 97 14

15h et 17h Balade en calèche commentée

Embarquez à bord d’une calèche et partez à la découverte du patrimoine sérentais lors d’une balade commentée avec Monsieur Fordos.

Chapelle Sainte-Suzanne, Tréviet. Tout public.

Dimanche 20 septembre 2026

10h30 Balade Nature avec Bretagne Vivante

Situé au coeur du massif forestier de Pinieux, la Tourbière de Sérent constitue un habitat unique qui abrite une flore et une faune bien spécifique. Venez la découvrir accompagné d’un guide nature !

Tourbière de Kerfontaine. Tout public sur réservation culture@serent.bzh / 02 97 75 97 14

10h30-12h / 14h30-16h Jeux de société une sélection spéciale “patrimoine”

La ludothèque vous propose de voir le patrimoine sous un angle ludique une autre façon de découvrir et d’en apprendre plus sur cette thématique !

Escale Culturelle. Tout public.

14h30 Exposition avec Plaisir de Peindre

Les artistes de l’association sérentaise Plaisir de Peindre vous invite à rejoindre leur univers à l’occasion d’une exposition.

Chapelle Sainte-Suzanne, Tréviet. Tout public.

14h30-18h Visite de l’église

Connaissez-vous l’histoire de l’église Saint-Pierre ? Bruno Le Déan et Jean-Eude Tougait vous livrent ses secrets !

Église Saint-Pierre. Tout public.

15h et 17h Balade en calèche commentée

Embarquez à bord d’une calèche et partez à la découverte du patrimoine sérentais lors d’une balade commentée avec Monsieur Fordos.

Chapelle Sainte-Suzanne, Tréviet. Tout public.

16h Concert de musique traditionnelle avec Le Camber, école de musique traditionnelle de Questembert

Le week-end se termine de manière festive une bombarde, trois saxophones, une guitare, une basse et une batterie seront présents pour votre plus grand plaisir !

Le Petit Théâtre. Tout public.

Plus d’informations sur le site internet de la mairie de Sérent https://serent.bzh/journees-europeennes-du-patrimoine-serent/ .

Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Sérent Sérent a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande