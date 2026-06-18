Bas-en-Basset

Balade en canoë et découverte des plantes sauvages

Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

A la découverte des plantes sauvages comestibles, médicinales… qui peuplent les bords de Loire avec Charlie Braesch, ethnobotaniste. Obligation de savoir nager et être à l’aise en canoë. Résa en ligne www.legoutdusauvage.com ou à l’Office de Tourisme.

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Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Discover the edible and medicinal wild plants that grow along the banks of the Loire with Charlie Braesch, an ethnobotanist. Participants must know how to swim and be comfortable in a canoe. Register online at www.legoutdusauvage.com or at the Tourist Office.

L’événement Balade en canoë et découverte des plantes sauvages Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron