Balade en coeur historique de Doué Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Balade en coeur historique de Doué

Doué-la-Fontaine 49700 30, place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Partez à la découverte du coeur historique de Doué-la-Fontaine en compagnie de l’animateur du patrimoine de la commune.

Au départ des Fontaines qui donneront leur nom à la commune, une balade commentée empruntant de vieilles rues étroites, vous permettra de prendre la mesure de l’ancienneté de cette cité. Des rues aux noms évocateurs, des éléments architecturaux remarquables ponctueront la visite.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 29 juillet 2026 de 10h30 à 12h.

Mercredi 12 août 2026 de 10h30 à 12h. .

Doué-la-Fontaine 49700 30, place des Fontaines Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 12 01 laurent.aubineau@doue-en-anjou.fr

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English :

Set out to explore the historic heart of Doué-la-Fontaine with the town’s heritage guide.

L’événement Balade en coeur historique de Doué Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME