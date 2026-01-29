Mémoire de la Libération Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Mémoire de la Libération

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

2026-07-25

Le temps d’un week-end, remontez le temps jusqu’en 1944 !

Plongez dans cette époque grâce à la présence de plusieurs associations de reconstitution historique. Diverses animations vous plongeront dans le quotidien des Français pendant la Seconde Guerre mondiale.

Du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026 de 10h à 19h.

Horaires de dernière entrée à 18h. .

English :

Take a weekend trip back in time to 1944!

