Braderie d’été et vide-greniers Place Jean Bégault Doué-en-Anjou
Braderie d’été et vide-greniers Place Jean Bégault Doué-en-Anjou samedi 11 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Braderie d’été et vide-greniers
Place Jean Bégault Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Les commerces du centre-ville organisent une grande braderie d’été.
Dimanche 12 juillet, place au vide-grenier dans le centre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026. .
Place Jean Bégault Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire acdr49@gmail.com
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English :
Downtown businesses organize a big summer braderie.
L’événement Braderie d’été et vide-greniers Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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