Braderie d’été et vide-greniers Place Jean Bégault Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Braderie d’été et vide-greniers

Place Jean Bégault Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Les commerces du centre-ville organisent une grande braderie d’été.

Dimanche 12 juillet, place au vide-grenier dans le centre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026. .

Place Jean Bégault Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire acdr49@gmail.com

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English :

Downtown businesses organize a big summer braderie.

L’événement Braderie d’été et vide-greniers Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME