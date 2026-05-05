Chasse au trésor Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Chasse au trésor Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou jeudi 16 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Chasse au trésor
Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix MOrdret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-08-13 19:45:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Par équipe pré-constituée, recherchez le trésor perdu dans nos troglodytes en essayant de réussir des épreuves pour lesquelles observation, manipulation et réflexion seront nécessaires.
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Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix MOrdret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr
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English :
Working in pre-constituted teams, you’ll search for the treasure lost in our troglodytes, trying to pass a series of tests involving observation, manipulation and reflection.
L’événement Chasse au trésor Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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