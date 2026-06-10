Soirée du 13 juillet Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Soirée du 13 juillet Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou lundi 13 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Soirée du 13 juillet
Doué-la-Fontaine Allée Victor Renault Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Les rendez-vous de l’été continuent !
À l’occasion de la fête nationale du mardi 14 juillet, la commune de Doué-en-Anjou donne rendez-vous aux douessins lundi 13 juillet pour son traditionnel feu d’artifice.
Dans l’allée Victor Renault (entre le stade Marcel Habert et le centre aquatique) une buvette et un pôle restauration, tenus par l’association Track’N’Art, seront présents dès 19h, à 20h30 la soirée se poursuivra en musique avec un concert de Stav et un mix de DJ Looping à 22h30. Puis au coucher du soleil, à 23h place au feu d’artifice, avant de profiter d’une soirée dansante.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h. .
Doué-la-Fontaine Allée Victor Renault Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83
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English :
The summer events continue!
L’événement Soirée du 13 juillet Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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