Visite de Roche en Roche Doué-en-Anjou
vendredi 10 juillet 2026 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Visite de Roche en Roche
Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-07-10 18:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-24
Découverte du patrimoine souterrain de Doué la Fontaine
La visite vous emportera dans une visite de certaines cavités souterraines (privées) de Doué-la-Fontaine de Roche en Roche où il sera question de certaines caves particulières de la ville. Outre son architecture, l’histoire de ces cavités permettra d’appréhender l’histoire de Doué la Fontaine sous un autre aspect.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 10 juillet 2026 de 16h30 à 18h30.
Lundi 24 août 2026 de 16h30 à 18h30. .
Place des Fontaines Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com
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English :
Discovering the Underground Heritage of Doué-la-Fontaine
L’événement Visite de Roche en Roche Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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