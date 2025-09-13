Journées Internationales de la Rose Rue des Arènes Doué-en-Anjou

Journées Internationales de la Rose

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Laissez-vous séduire par la 64ème édition de l’événement incontournable autour de la fleur emblématique de Doué-la-Fontaine Les Journées Internationales de la Rose. Participez à 4 jours de fête dans les fameuses arènes et leurs caves troglodytiques.

La thématique 2026 est « La Rose et l’Enfance » !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 11 au mardi 14 juillet 2026. .

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire journeesdelarose@gmail.com

English :

Let yourself be seduced by the 64th edition of Doué-la-Fontaine’s must-see flower event: Les Journées Internationales de la Rose. Take part in 4 days of festivities in the famous arena and its troglodytic cellars.

German :

Lassen Sie sich von der 64. Ausgabe des unumgänglichen Ereignisses rund um die emblematische Blume von Doué-la-Fontaine verführen: den Internationalen Rosentagen (Les Journées Internationales de la Rose). Nehmen Sie an einem viertägigen Fest in der berühmten Arena und ihren Höhlenkellern teil.

Italiano :

Lasciatevi sedurre dalla 64ª edizione dell’imperdibile evento incentrato sul fiore emblematico di Doué-la-Fontaine: Les Journées Internationales de la Rose. Partecipate a 4 giorni di festa nelle famose arene e nelle loro cantine trogloditiche.

Espanol :

Déjese seducir por la 64ª edición de la cita ineludible en torno a la flor emblemática de Doué-la-Fontaine: Les Journées Internationales de la Rose. Participe en 4 días de fiesta en las famosas arenas y sus bodegas trogloditas.

