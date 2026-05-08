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Visites théâtralisées Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Visites théâtralisées Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Doué-la-Fontaine

Adresse : 1 rue de la Croix Mordret

Ville : 49700 Doué-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Doué-en-Anjou

Visites théâtralisées

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Découvrez l’histoire de Troglodytes & Sarcophages sur les traces de 2 personnages truculents avec la compagnie Les Conteurs de Logres .
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Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95  troglo-sarcophages@orange.fr

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English :

Discover the story of Troglodytes & Sarcophages in the footsteps of 2 colourful characters with the company Les Conteurs de Logres .

L’événement Visites théâtralisées Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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