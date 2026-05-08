Visites théâtralisées Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Visites théâtralisées Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou mercredi 15 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Visites théâtralisées
Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Découvrez l’histoire de Troglodytes & Sarcophages sur les traces de 2 personnages truculents avec la compagnie Les Conteurs de Logres .
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Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr
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English :
Discover the story of Troglodytes & Sarcophages in the footsteps of 2 colourful characters with the company Les Conteurs de Logres .
L’événement Visites théâtralisées Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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