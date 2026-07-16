Cinéma en plein air aux Arènes Rue des Arènes Doué-en-Anjou
mercredi 5 août 2026 · Rue des Arènes · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Cinéma en plein air aux Arènes
Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre de Doué à l’heure d’été, la commune vous propose une séance cinéma en plein air au cœur des Arènes.
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Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83
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English :
As part of the Dou%E9 %E0 l’heure d’%E9t%E9 event, the town is hosting an outdoor movie screening in the heart of Les Ar%E8nes.
L’événement Cinéma en plein air aux Arènes Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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