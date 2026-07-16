Cinéma en plein air aux Arènes Rue des Arènes Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Cinéma en plein air aux Arènes

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre de Doué à l’heure d’été, la commune vous propose une séance cinéma en plein air au cœur des Arènes.

.

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Dou%E9 %E0 l’heure d’%E9t%E9 event, the town is hosting an outdoor movie screening in the heart of Les Ar%E8nes.

L’événement Cinéma en plein air aux Arènes Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME