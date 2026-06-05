Rendez-vous vigneron Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou
Rendez-vous vigneron Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou lundi 20 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Rendez-vous vigneron
Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre sur le marché de Doué-la-Fontaine, accompagné par des vignerons et des sites de visites.
Lundi 20 juillet 2026 de 10h30 à 12h, venez nous rencontrer sur le marché de Doué-la-Fontaine, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !
Nous serons installés sur la Place du Champ de Foire, et serons en compagnie
– du Domaine des Varannes (des Verchers-sur-Layon)
– du Domaine du Moulin de l’Horizon (du Puy-Notre-Dame)
Chaque vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous dégusterez une de ses cuvées.
Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 20 juillet 2026 de 10h30 à 12h. .
Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr
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English :
This summer, the Doué-la-Fontaine Tourist Office is coming to meet you at the Doué-la-Fontaine market, accompanied by winegrowers and places to visit.
L’événement Rendez-vous vigneron Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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