Rendez-vous vigneron Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Rendez-vous vigneron

Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre sur le marché de Doué-la-Fontaine, accompagné par des vignerons et des sites de visites.

Lundi 20 juillet 2026 de 10h30 à 12h, venez nous rencontrer sur le marché de Doué-la-Fontaine, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !

Nous serons installés sur la Place du Champ de Foire, et serons en compagnie

– du Domaine des Varannes (des Verchers-sur-Layon)

– du Domaine du Moulin de l’Horizon (du Puy-Notre-Dame)

Chaque vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous dégusterez une de ses cuvées.

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 20 juillet 2026 de 10h30 à 12h. .

Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

This summer, the Doué-la-Fontaine Tourist Office is coming to meet you at the Doué-la-Fontaine market, accompanied by winegrowers and places to visit.

L’événement Rendez-vous vigneron Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME