Secrets de troglos à Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Secrets de troglos à Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou mardi 21 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Secrets de troglos à Doué-la-Fontaine
Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Lors d’une balade crépusculaire, découvrez les secrets des insolites troglodytes du Saumurois.
Les bénévoles de l’association vous y attendent pour vous guider dans ces labyrinthes époustouflants.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 21 juillet 2026 de 19h à 21h30. .
Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 13 12 carrefourdestroglodytes@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a twilight stroll and discover the secrets of the Saumur region’s unusual troglodytes.
L’événement Secrets de troglos à Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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