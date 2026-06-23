Les Estivales de Loire Cinéma en plein air De la Comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat Doué-en-Anjou mercredi 22 juillet 2026.

Doué-en-Anjou

Les Estivales de Loire Cinéma en plein air De la Comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat

Place de l’église Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 22:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 22h. .

Place de l’église Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Cinéma en plein air De la Comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME