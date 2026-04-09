Du troglo au vin vivez l’expérience souterraine ! Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Du troglo au vin vivez l’expérience souterraine !

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:30:00

fin : 2026-07-22 18:15:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-07-22

Partez pour une escapade insolite entre pierre et terroir une visite immersive dans les entrailles troglodytiques suivie d’une dégustation de vins locaux soigneusement commentée.

Un voyage au cœur de la pierre et du vin

Plongez dans une expérience inédite entre patrimoine et plaisirs œnologiques avec notre expérience DU TROGLO AU VIN, un moment unique mêlant histoire souterraine et découverte des vins du terroir !

Une immersion troglodytique dès 16h30

Le rendez-vous est donné à 16h30 pour une visite guidée exclusive d’une heure à travers les mystérieux troglodytes et les fascinants sarcophages sculptés dans la pierre.

Explorez ces galeries chargées d’histoire et laissez-vous surprendre par l’atmosphère unique de ce patrimoine troglodytique exceptionnel.

Dégustation commentée à partir de 17h30

Après l’exploration, place à la convivialité avec une dégustation animée par le Domaine Bodineau, vigneron d’Anjou passionné.

Au programme 4 à 5 vins dégustés, accompagnés de planches apéritives, pour un vrai moment de partage et de gourmandise.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 22 mai 2026 de 16h30 à 18h15.

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h30 à 18h15. .

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

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English :

Set off on an unusual escapade between stone and terroir: an immersive tour of the troglodytic bowels followed by a carefully commented tasting of local wines.

L’événement Du troglo au vin vivez l’expérience souterraine ! Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME