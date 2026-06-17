Marché des producteurs Saint-Georges-sur-Layon rue des commerçants Doué-en-Anjou
Marché des producteurs Saint-Georges-sur-Layon rue des commerçants Doué-en-Anjou mardi 21 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Marché des producteurs Saint-Georges-sur-Layon
rue des commerçants Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Les producteurs, artisans et commerçants de Saint-Georges-sur-Layon vous invitent au marché nocturne au cœur du village.
Retrouvez une multitude de produits locaux, d’alimentation et de produits manufacturés, le tout dans une ambiance conviviale et musicale.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 21 juillet 2026 de 18h à 22h. .
rue des commerçants Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 84 87 01
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English :
The farmers, artisans, and shopkeepers of Saint-Georges-sur-Layon invite you to the night market in the heart of the village.
L’événement Marché des producteurs Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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