Le week-end des Projets Nature Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Le week-end des Projets Nature

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez les actions de conservation de la nature soutenues par le Bioparc et rencontrez des ONG qui les portent à travers le monde.

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 58

English :

Discover the nature conservation actions supported by the Bioparc and meet the NGOs who are carrying them out around the world.

