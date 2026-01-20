Le week-end des Projets Nature Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Le week-end des Projets Nature Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou samedi 1 août 2026.
Le week-end des Projets Nature
Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez les actions de conservation de la nature soutenues par le Bioparc et rencontrez des ONG qui les portent à travers le monde.
Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 58
English :
Discover the nature conservation actions supported by the Bioparc and meet the NGOs who are carrying them out around the world.
L’événement Le week-end des Projets Nature Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME