Rendez-vous vigneron Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Rendez-vous vigneron

Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre sur le marché de Doué-la-Fontaine, accompagné par des vignerons et des sites de visites.

Lundi 3 août 2026 de 10h30 à 12h, venez nous rencontrer sur le marché de Doué-la-Fontaine, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !

Nous serons installés sur la Place du Champ de Foire, et serons en compagnie de la Maison Louis de Grenelle, dernière maison familiale et indépendante de fines bulles de Saumur.

Elle vous présentera les différentes formules de visite de ses caves, et vous dégusterez une de ses cuvées.

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 3 août 2026 de 10h30 à 12h. .

Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

This summer, the Doué-la-Fontaine Tourist Office is coming to meet you at the Doué-la-Fontaine market, accompanied by winegrowers and places to visit.

L’événement Rendez-vous vigneron Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME