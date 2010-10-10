Soirée conte Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Soirée conte

Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:15:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

Venez profiter d’une soirée conte en troglo, avec Claire.

Puis profitez d’une visite libre du Mystère des Faluns, à la tombée de la nuit.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 juillet 2026 de 20h30 à 22h15.

Vendredi 7 août 2026 de 20h30 à 22h15. .

Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29

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English :

Come and enjoy an evening of troglo storytelling with Claire.

L’événement Soirée conte Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME