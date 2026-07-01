Visite Histoire de personnalités célèbres, méconnues, de Doué la Fontaine Doué-en-Anjou
vendredi 24 juillet 2026 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Visite Histoire de personnalités célèbres, méconnues, de Doué la Fontaine
Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez l’histoire des personnalités célèbres ou méconnues de Doué la Fontaine.
A Petits Pas en collaboration avec le domaine Bodineau, vous invite à la découverte du patrimoine de Doué-la-Fontaine. Une manière de lier découverte du patrimoine, de l’histoire et du vin.
A Petits Pas vous emmène à la découverte des personnes célèbres, méconnues, de Doué-la-Fontaine, comme Victor Ballu, qui contribua à l’amélioration du système braille, Jules Letheuil, qui lui travailla chez Gaumont au moment de l’essor du cinéma parlant, Jacques Savary à qui l’on doit le Parfait Négociant.
La visite se terminera par une dégustation des vins d’Anjou et du Layon du domaine Bodineau.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 16h30. .
Place des Fontaines Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com
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English :
Discover the stories of Doué-la-Fontaine’s famous and lesser-known figures.
L’événement Visite Histoire de personnalités célèbres, méconnues, de Doué la Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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