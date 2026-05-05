Soirée musique avec Mickaël et Benjamin Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Soirée musique avec Mickaël et Benjamin

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans la cour centrale du troglodyte, venez passer une bonne soirée avec le duo Mickaël & Benjamin qui interprétera son répertoire de chansons françaises.

Chacun apporte son repas froid. Boissons possibles sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 22h. .

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr

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English :

In the central courtyard of the troglodyte, come and enjoy an evening with the duo Mickaël & Benjamin, performing their repertoire of French songs.

L’événement Soirée musique avec Mickaël et Benjamin Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME