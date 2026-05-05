Soirée musique avec Mickaël et Benjamin Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Soirée musique avec Mickaël et Benjamin Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou vendredi 24 juillet 2026.
Doué-en-Anjou
Soirée musique avec Mickaël et Benjamin
Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans la cour centrale du troglodyte, venez passer une bonne soirée avec le duo Mickaël & Benjamin qui interprétera son répertoire de chansons françaises.
Chacun apporte son repas froid. Boissons possibles sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 22h. .
Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr
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English :
In the central courtyard of the troglodyte, come and enjoy an evening with the duo Mickaël & Benjamin, performing their repertoire of French songs.
L’événement Soirée musique avec Mickaël et Benjamin Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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